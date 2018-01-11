З початку року в зоні деескалації в Сирії загинуло понад 100 осіб

З початку року в зоні деескалації в Сирії загинуло щонайменше 113 осіб.

Як повідомляє Центр новин ООН, з початку місяця в Східній Гуті в Сирії щонайменше 85 людей загинуло в результаті авіанальотів і вогню артилерії з боку урядових військ та їхніх союзників, в Ідлібі - 28 осіб.

У зв'язку з цим верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн засудив нову хвилю насильства, яка привела до зростання кількості жертв серед мирного населення.

«Стражданням сирійського народу не видно кінця, а житлові райони Східної Гути в передмісті Дамаска обстрілюють вдень і вночі з повітря і з землі», - йдеться в заяві верховного комісара.

За його словами, люди постійно змушені ховатися в підвалах.

Верховний комісар нагадав, що, відповідно до міжнародного права, в ході бойових дій сторони конфлікту зобов'язані диференціювати цивільні та військові об'єкти. Серед загиблих з початку року в Східній Гуті - 21 жінка і 30 дітей. Ще 183 мирних жителі дістали поранення.

390 тисяч людей живуть в умовах блокади протягом останніх чотирьох років.

Верховний комісар також зазначив, що відмова в дозволі на евакуацію людей, яким потрібна термінова медична допомога, суперечить міжнародному праву.

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Аль-Хусейн закликав сторони конфлікту дотримуватися міжнародного права щодо захисту мирних жителів і дозволу на доставку гуманітарної допомоги.

Він нагадав, що Східна Гута й Ідліб входять до так званої «зону деескалації», яка фігурує в угоді про припинення насильства і поліпшення гуманітарної ситуації, досягнутій за участю Ірану, Росії й Туреччини в Астані.

Напередодні, 9 січня, в результаті обстрілів підконтрольної опозиції частини міста Східна Гута загинуло 13 мирних громадян. Днем раніше авіаналіт на житлові райони, прилеглі до ринку, призвів до загибелі 12 цивільних осіб.

Озброєна опозиція зі свого боку продовжує ракетний обстріл підконтрольних уряду районів Східної Гути. 4 січня в результаті одного з таких обстрілів ракета влучила в будівлю кондитерської. В результаті одна жінка загинула і ще 13 осіб дістали поранення.

Не менш трагічно розвиваються події в Ідлібі, де також активізувалися бойові дії. 7 січня в результаті вибуху загинуло 28 мирних жителів.