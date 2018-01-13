У Відні тисячі людей мітингують проти нового уряду

Сьогодні у столиці Австрії кілька тисяч людей вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство новин dpa, організатори маніфестації звинувачують кабінет Себастьяна Курця в расистському, экстремистском і неофашистском ухилі.

"Нові фашисти не підкорять нашу країну", - заявив один з активістів "Платформи за людяну політику надання притулку" на протест у Відні.

Поліція зазначає, що демонстрація мирна. До участі в акції також закликали організації "Наступ на правих" і "Плафторма радикальних лівих".

Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулистами Австрійської партії свободи. Представник останньої, новий віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію в Австрію.