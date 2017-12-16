Австрійські консерватори та Партія свободи домовилися про коаліцію

Консервативна Австрійська народна партія (АНП) та правопопулістська Австрійська партія свободи (АПС) досягли згоди щодо формування нового уряду країни.

Про це ввечері у п'ятницю, 15 грудня, заявили лідери обох партій - голова АНП Себастіан Курц та лідер АПС Гайнц-Крістіан Штрахе, передає Deutsche Welle.

"Ми можемо повідомити вам, що є бірюзово-блакитна угода (партійні кольори двох партій - Ред.)", - заявив Курц.

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31-річний Себастіан Курц у новому уряді обійме посаду канцлера, ставши, таким чином, наймолодшим головою уряду в Європі. А Гайнц-Крістіан Штрахе стане віце-канцлером. То ж, ще в одному європейському уряді будуть представлені популісти, зазначає dpa.

Офіс президента Австрії Александера Ван дер Беллена ввечері у п'ятницю вже повідомив, що глава держави запросив лідерів обох партій на зустріч із ним, яка має відбутись у суботу, 16 грудня, та буде присвячена завершенню коаліційних переговорів. Також у суботу будуть представлені деталі щодо майбутнього складу уряду.

Раніше Себастіан Курц зазначав, що позиція його партії у багатьох питаннях збігається з позицією АПС. Зокрема, це стосується бажання зупинити нелегальну міграцію до країни, а також знизити податки для низькооплачуваних працівників. Водночас Курц наголошував, що коаліція у складі АНП та АПС має бути проєвропейською з бажанням активно змінювати Європу.