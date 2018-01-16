Солістка The Cranberries перед смертю залишила повідомлення

Шанувальників і весь музичний світ вразила новина про смерть 46-річної рок-зірка з Ірландії О'Ріордан. Напередодні своєї загибелі вона прибула в Лондон, для роботи над новою композицією для своєї групи Cranberries.

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В неділю увечері вона подзвонила до студії. Керуючий директор звукозаписної компанії Eleven Seven Music заявив вчора у своїй заяві: «Звістка, що моя подруга Долорес загинула, глибоко вразила мене. Я працював з Cranberries раніше і з тих пір підтримував зв'язок», - сказав він.

Також чоловік розповів, що співачка залишила для нього повідомлення. «Долорес залишила мені голосове повідомлення відразу після півночі вчора ввечері, сказавши, наскільки вона любила версію «Зомбі».

Вона з нетерпінням чекала зустрічі зі мною в студії і запису вокалу. Вона здавалася повною життя, жартувала і була схвильована, побачивши мене і мою дружину цього тижня. Звістка про її смерть руйнівна і я думаю про її колишнього чоловіка Доні, її дітях і її матері», — сказав Вайт.

Нагадаємо, що вчора ірландська рок-зірка Долорес О ' Ріордан була знайдена в готельному номері Hilton у Park Lane в Лондоні. Столична поліція заявила, що смерть розглядається як «незрозуміла».

Артистка страждала від депресії протягом всієї своєї кар'єри. У минулому році 46-річна Долорес розповіла, як боролася з депресією та проблемами психічного здоров'я протягом більшої частини своєї кар'єри. А в 2013 році на тлі сильних розладів вона навіть намагалася покінчити з собою.