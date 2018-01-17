Вчені вперше описали вбивство дельфіна восьминогом (фото)

Восьминоги здатні вбити дельфіна, який намагається їх проковтнути. Незвичайний випадок вперше описаний австралійськими вченими під керівництвом Наджида Стівенса в журналі Marine Mammal Science.

Читайте такожДивовижний світ глибин: визначені кращі підводні фото року (галерея)

В серпні 2015 року загиблого на березі дельфіна принесли в лабораторію учених, причому з рота в нього стирчали щупальця восьминога (Macroctopus maorum).

Відомо, що дельфіни, індійські афаліни, що мешкають в цих водах, часто полюють на восьминогів, іноді заздалегідь підкидаючи їх над водою, щоб убити і розірвати на частини. За словами вчених, дельфіни здатні розслабляти надгортанник, що з'єднує гортань з дыхалом, щоб ковтати великі шматки їжі, пише "Газета.Ru".

Однак розтин дельфіна показало, що вхопили восьминіг розміром півтора метра, мабуть не був мертвий під час проковтування і зумів засунути своє щупальце в гортань, ніж буквально задушив дельфіна.