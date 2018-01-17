У Європарламенті обговорять вплив російської пропаганди на країни ЄС

Сьогодні у Європейському парламенті відбудуться дебати на тему "Росія - вплив пропаганди на країни ЄС".

Про це йдеться у порядку денному засідання Європарламенту 17 січня. Дебати мають відбутися о 15.00 за місцевим часом.

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"Кожен місяць одна з політичних фракцій має можливість сама вибрати актуальну тему для дебатів. На цей раз це робить фракція EPP (European People's Party, Європейська народна партія), яка вибрала тему "Росія і вплив російської пропаганди в країнах Європейського союзу", - зазначила раніше офіційний представник Європарламенту Маржорі ван ден Бруке, повідомляє "Європейська правда".

Видання також зазначає, що євродепутати вже заявляли в 2016 році, що "Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС".

Як повідомляв УНІАН, президент Молдови Ігор Додон відмовився підписати ухвалений парламентом закон про боротьбу з російською пропагандою. Проте спікер парламенту Молдови Андріан Канду замість Ігоря Додона підписав закон, що забороняє ретрансляцію в Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм.