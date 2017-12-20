Президент Молдови відмовився підписати закон про боротьбу з російською пропагандою

Президент Молдови Ігор Додон відмовився підписати ухвалений парламентом закон про боротьбу з російською пропагандою, передає радіо Свобода.

Читайте такожМолдова на засіданні ОБСЄ закликала Росію вивести свої війська з території країни«Повторно вказую на антидемократичний характер цього закону, спрямованого на обмеження свободи слова і плюралізму думок. Цей закон грубо порушує конституційні права більшості населення Молдови, громадян цієї країни. Близько 70% молдавських громадян вважають Російську Федерацію дружньою державою», – заявив Додон.

7 грудня парламент Молдови ухвалив закон про заборону трансляції й ретрансляції на території країни інформаційно-аналітичних, політичних і військових передач з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонному телебаченні, у тому числі з Росії.

Згідно з молдавським законодавством, якщо глава держави відмовляється підписувати закон, депутати парламенту можуть повторно провести голосування щодо документу й зобов’язати президента затвердити його.