У Молдові затвердили закон про заборону російських новин

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду замість Ігоря Додона підписав закон, що забороняє ретрансляцію в Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм.

Про це повідомляє прес-служба парламенту Молдови.

Проект поправок до Кодексу про телебачення і радіо, які забороняють російські новини та інформаційно-аналітичні програми на телебаченні і радіо, парламент ухвалив 7 грудня відразу в двох читаннях. Згідно запропонованим демократами змінами, новини, які транслюють молдавські теле - та радіомовники, можуть бути зроблені тільки в країнах ЄС, США, Канаді та країнах, які ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення (Росія її не ратифікувала).

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20 грудня Додон повернув законопроект до парламенту на перегляд, а 22 грудня парламент прийняв його повторно без змін. Президент і після цього відмовився підписати закон, пославшись на «вищі інтереси народу», і звернувся до КС з проханням розглянути його конституційність.

5 січня КС постановив, що підписати законопроект, що забороняє ретрансляцію в Молдові російських новин та інформаційно-аналітичних програм, замість Ігоря Додона зможуть спікер парламенту Андріан Канду або прем'єр Павло Філіп. Таке рішення суд прийняв, після того як Додон двічі відмовився підписати законопроект.