ЗМІ: Кейт Міддлтон яскравим одягом натякнула на стать третьої дитини (відео)

Під час візиту в місто Ковентрі разом з чоловіком принцом Вільямом герцогиня наділа рожеве пальто від британського бренду Малбері.

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Фанати одразу ж помітили, що воно належить до "вагітного" гардеробу Кейт. У цьому вбранні її вже бачили три роки тому, коли герцогиня чекала на дочку Шарлоту.

Насичена програма, яку для королівської родини підготувала приймаюча сторона, включала кілька екскурсій, тому Кетрін, яка перебуває на шостому місяці вагітності, вибрала комфортний аутфіт.

Яскраве пальто відноситься до так званого «вагітного гардеробу» Кейт Міддлтон — у нього дружина принца Вільяма виходила лише в 2014 році, коли чекала на доньку.

Цей факт, а також що говорить колір вбрання.

Варто відзначити, що цей наряд герцогині вартістю півтори тисячі фунтів стерлінгів був розпроданий в онлайн-магазині бренду протягом двох годин після того, як в Мережі були опубліковані фото Кетрін.