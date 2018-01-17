"Приїжджайте до смердючої Замбії": туроператор використав слова Трампа у рекламі

Туристичний оператор Zambiatourism опублікував на своїй сторінці у Facebook банер із закликом відвідати Замбію. У слогані обігрується фраза про мігрантів, яку приписують президенту США Дональду Трампу.

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При цьому в підписі до банеру "Приїжджайте до смердючої Замбії" зазначається, що публікація не представляє офіційної позиції турагентства. Постом поділилися вже більше 2 тисяч користувачів.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, знаменита фраза про прагнення мігрантів зі "смердючих дір" ("shitholes") переїхати до США була виголошена американським лідером під час наради у Білому домі. Трамп заявив, що США повинні приймати більше мігрантів з таких країн, як Норвегія, а не жителів "смердючих дір". Слова Трампа засудили в усьому світі.