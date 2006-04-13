Іран має таємні атомні знання

Іран не має наміру ні з ким вести переговори щодо свого права на створення мирної ядерної енергетики.

Про це сьогодні заявив Президент Ірану Мамхуд АХМАДІНЕЖАД, передає ІТАР-ТАСС.

"Іран діє як на підставі своїх зобов`язань, так і невід`ємних прав на мирну ядерну енергію", - сказав глава іранської виконавчої влади. "Ми ні з ким не маємо наміру вести переговори стосовно своїх принципових прав, і ніхто не сміє відступати ні на крок від шляху, яким ми прямуємо", - додав Президент.

М.АХМАДІНЕЖАД пообіцяв, що в майбутньому Іран почує "ще радісніші звістки". "Ісламська Республіка досягла прогресу не тільки у сфері виробництва ядерного палива, але й в інших галузях атомного знання", - сказав він.

Заява Президента прозвучала напередодні переговорів, що починаються сьогодні, за ядерною програмою Тегерана між іранським керівництвом і генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Мухаммедом аль-БАРАДЕЇ. Після прибуття до столичного аеропорту "Мехрабад" він заявив журналістам, що МАГАТЕ має намір закликати Тегеран відновити мораторій на збагачення урану та інші роботи, пов`язані з цим процесом.