Качинський пропонує додати президентові Польщі два роки, але...

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ запропонував продовжити каденцію глави держави до 7 років з нині передбачених Конституцією 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними TVN24, водночас Л.КАЧИНСЬКИЙ, який програє чинному прем’єру Дональду ТУСКУ в рейтингах президентських симпатій, пропонує обмежити можливість перебування на посаді президента одним строком.

Глава Польської держави вважає, що така реформа зробить ефективнішим управління країною.

«Таке рішення привело б до підвищення значення президентського арбітражу, який би гарантував неперервність та ефективність функціонування державних інституцій країни», - написав Л.КАЧИНСЬКИЙ, котрий є професором права, в листі до юристів, що спеціалізуються на конституційному праві.

Крім цього, на думку президента, реформа дасть змогу уникнути монополізації політики однією партією.

Л.КАЧИНСЬКИЙ у своєму листі, направленому юристам, що брали участь в 51 з’їзді «конституціоналістів», закликав підтримати його ініціативи.

Експерти фундації PAUCI, яка спеціалізується на розвитку польсько-української співпраці, в інтерв’ю УНІАН скептично оцінили можливість втілення в життя ідеї Л.КАЧИНСЬКОГО.

Вони відзначили, що для запровадження таких змін необхідно внести зміни до Конституції, що нереально без голосів правлячої партії «Громадянська платформа».

Як повідомляв УНІАН, згідно з останніми опитуваннями, глава польського уряду Д.ТУСК, який програв Л.КАЧИНСЬКОМУ президентські вибори в 2005 році, має усі шанси в 2010 взяти реванш.