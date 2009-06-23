Військові кораблі піймали сигнал від чорних скриньок літака Air France

Французькі військові кораблі зафіксували слабкий сигнал, що йде від "чорних скриньок" літака авіакомпанії Air France Airbus A330, що розбився, повідомляє на своєму сайті газета Le Monde.

Офіційного підтвердження цієї інформації з боку Air France поки що не послідувало, повідомляє Лента.ру .

За даними газети, на пошук бортових самописців, які лежать на дні Атлантичного океану, направлено міні-субмарину. У районі катастрофи перебувають два підводні міні-човни Nautile, які здатні працювати на глибині до 6 тисяч метрів. Ці самі субмарини досліджували остов "Титаніка" наприкінці минулого століття.

Раніше висловлювалися побоювання, що знайти скриньки не вдасться, оскільки вони могли опуститися на саме дно океану. Пошуки також ускладнює складний рельєф дна в цьому районі. 4 червня було оголошено, що "чорні скриньки" посилатимуть радіосигнали впродовж місяця.

Як повідомляв УНІАН, Airbus A330, на борту якого було 228 чоловік, розбився 1 червня. Досьогодні виявлено 50 тіл загиблих, 11 з яких пізнані. Літак летів з Ріо-де-Жанейро до Парижа. Причини катастрофи невідомі.