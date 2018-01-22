Приклад для України: Китай взяв під контроль діяльність артистів - під забороною опинилися татуювання і реп

Таке рішення прийняло Державне управління у справах преси, публікацій, радіо, кіно і телебачення КНР, передає Time.

Під забороною опинилися, на думку відомства, несмачні і вульгарні артисти, артисти з низьким ідеологічним рівнем, артисти з заплямованою репутацією і проблемної мораллю.

Читайте такожПівденна Корея погодилася обговорити з КНДР участь артистів у Олімпіаді

На китайському ТБ не можна показувати субкультуру і деморализующую культуру. Більш того, під заборону потрапили також артисти з татуюваннями

Таке рішення було прийнято після того, як з популярного шоу Singer прибрали відомого репера GAI. Його пісні зникли з каналу YouTube без офіційного пояснення. На початку року ще один китайський репер PG One приніс вибачення, коли одну з його пісень розкритикували за пропаганду наркотиків і образи жінок.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки телеканалів «СТБ» та «Інтер» за трансляцію в новорічних ефірах фільмів за участю артистів, які входять у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Телеканал «Інтер» транслював фільми «Москва сльозам не вірить» та «Іронія долі, або З легким паром!» за участю Олега Табакова і Валентини Тализіної. Телеканал «СТБ» - фільми, як «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика», «Іронія долі, або З легким паром!», «Москва сльозам не вірить», «Любов і голуби» за участю Наталії Варлей, Валентини Тализіної, Олега Табакова і Олександра Михайлова.

23 листопада Україні набув чинності закон про гастролі артистів з Росії.

Тепер для проведення в Україні заходів з артистами з Росії, організатор має за 30 днів звернутися до СБУ для отримання дозволу на виконавця.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував створити спеціальний реєстр артистів, які з гастролями відвідують Росію, а також зобов'язати їх сплачувати військовий збір.