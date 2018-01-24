Ердоган: Туреччина розширить операцію в Сирії, щоб переселити біженців

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів про плани розширити військову операцію в Сирії. Влада планує переселити туди сирійських біженців, яких країна приймала в останні роки.

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«Ми почнемо з Манбіджа, щоб покінчити з цими іграми вздовж наших кордонів, і будемо продовжувати це робити до тих пір, поки регіон не буде повністю вільний», - заявив Ердоган, виступаючи в Анкарі, передає РБК.

За його словами, крім звільнення північних районів Сирії від курдів, яких Туреччина вважає терористами, Анкара має намір створити в регіоні умови для повернення 3,5 млн сирійських біженців, які знайшли притулок на території Туреччини.

Ердоган неодноразово критикував ЄС, за угодою з яким Туреччина розміщувала біженців на своїй території в обмін на вропейскую фінансову допомогу. Загальна сума фінансової допомоги Євросоюзу до 2019 року повинна була скласти €6 млрд, однак Ердоган заявляв, що Туреччина отримує набагато менше. Наприклад, у грудні 2016 року ЄС виділив на утримання біженців €677 млн при запланованих €3 млрд, повідомив турецький президент.

Операція на території Сирії йде без публічної санкції Дамаска. За словами прем'єр-міністра Туреччини Біналі Йилдирима, інформацію про військову операцію «Оливкова гілка» в Африні Анкара передавала уряду Башара Асада через Москву.

Офіційно військові дії в регіоні Туреччина почала 20 січня. Про те, що турецька армія почне бойові дії проти курдських сил у Сирії, Ердоган оголосив 13 січня. Тоді ж він заявив, що її метою стане не тільки Афрін, контрольований курдами з сирійської партії «Демократичний союз» (PYD) , але і Манбідж - ще один курдський анклав на півночі Сирії. Анкара вважає «Демократичний союз» (PYD) союзником Робочої партії Курдистану і визнає обидві партії терористичними.