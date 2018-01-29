Росія потрапила до списку країн зі значними порушеннями прав людини
Росія потрапила до списку країн, в яких спостерігають значні порушення прав людини. Разом з РФ до списку потрапили Лівія, Ємен, Турція, Єгипет, Китай та Бірма.
Про це йдеться у щорічній доповіді Human Rights Watch, в якій підсумовуються основні питання прав людини в більш ніж 90 країнах у всьому світі, спираючись на події з кінця 2016 року по листопад 2017 року.
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У доповіді ці країни описуються як такі, в яких "сталося багато поганих речей. Наприклад багато людей постраждали або були вбиті через насилля, яке розпочали лідери цих країн".
Під правами людини у Human Rights Watch розуміють: право бути у безпеці, вільно висловлювати свої думки, вчитися та працювати, мати родину та місце проживання та інше.
В свою чергу, серед країн, в яких відстоюють права людини, названі Франція та США. При цьому порівнюючи ці дві країни, вказується, що у Франції лідер захищає права мусульман і люди його підтримують, а у США, навпаки - люди виступають проти расистських висловлювань лідера.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Москві пройшла несанкціонована акція протесту проти політики чинного президента РФ Володимира Путіна.