"Ангели" Victoria's Secret знялися повністю оголеними у фотосесії на пляжі

Автором фотосесії виступила Зої Гроссман.

Кілька моделей з числа "ангелів" відомого бренду жіночої білизни Victoria's Secret знялися оголеними у фотосесії на пляжі.

Частину фото оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі Instagram одна з учасниць − 27-річна Лаіс Рібейро.

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Пізніше інші кадри опублікувала автор фотосесії Зої Гроссман. Об'єктив камери відобразив інших моделей Victoria's Secret − Жозефін Скрівер, Мін Сі, Тейлор Хілл і Ромі Стрейдж, Ванессу Муді.