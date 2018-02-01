Кіану Рівз промчав по шосе, стоячи на мотоциклі (відео)

21:17, 01 лютого 2018
Світ
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Кіану Рівз показав, як відкрити справжнього себе / Кадр з реклами Squarespace

Актор Кіану Рівз знявся у новій рекламі платформи для створення сайтів Squarespace до чемпіонату з американського футболу Супербоул. У відео він стоячи на мотоциклі промчав по пустельному шосе.

Як повідомляє IndieWire, у рекламі був знятий мотоцикл виробництва компанії, якою володіє Рівз, - Arch Motorcycle. Сайт компанії зроблений за допомогою Squarespace, а раніше Рівз вже знімався в рекламі цієї платформи.

У рекламі актор декламує слова пісні Уілла Пауерса Adventures in Success: "Ти важлива персона, унікальне створіння, ніколи не було нікого такого, як ти, і ніколи не буде. Сила робити все, що тільки можна уявити, живе в тобі. Коли ти відкриваєш справжнього себе. Зроби це".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно відомий своїм відлюдним способом життя Кіану Рівз сходив на побачення.

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