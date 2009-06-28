Українські дипломати допомогли громадянам покинути сектор Газа

Більше ста громадян України залишили в суботу блокований сектор Газа, росіяни поки що виїхати не змогли, повідомила РІА “Новости” Олена аль-Хадад, координатор групи росіян, які висловили бажання залишити Газу.

Добиваючись дозволу на перетин кордону з Єгиптом, який відкрився на три дні після півторамісячної перерви, півсотні росіянок разом з чоловіками-палестинцями і дітьми пікетували резиденцію голови місцевого ісламістського уряду, але акції протесту довелося зупинити після втручання поліції.

Натомість українським дипломатам, за словами Олени аль-Хадад, вдалося домогтися дозволу на виїзд з Гази 84 співвітчизників і реально вивезти у суботу через прикордонний перехід "Рафах" більше сотні.

В останні роки російські дипломати багато разів забезпечували громадянам СНД можливість залишити блокований анклав, нагадує РІА «Новости», зокрема в періоди бойових дій.

Більшість росіян і українців в секторі Газа - це дружини і діти палестинців, які вчилися в колишньому Радянському Союзі. В анклаві немає дипломатів, тому посольствам доводиться в подібних ситуаціях працювати через ініціативних осіб з-поміж місцевих жителів.