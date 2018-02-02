Чак Норріс оголосив війну двом великим телекомпаніям

Чак Норріс звернувся до суду, вимагаючи у компаній CBS і Sony Pictures Television виплатити йому 30 мільйонів доларів.

Актор Чак Норріс подав в суд на CBS і Sony Pictures Television. Він звинуватив компанії у порушенні контракту, згідно з яким вони повинні були виплачувати Норрісу відсоток за кожен показ серіалу "Уокер, техаський рейнджер" ("Walker, Texas Ranger").

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Як зазначає Deadline, акторові належить 23% прибутку від будь-якого використання "Уокера". У позові він вимагав виплатити йому 30 мільйонів доларів.

Позов від імені Норріса поданий його компанією Top Kick Productions у Вищий суд Лос-Анджелеса. Серіал виходив на CBS з 1993 по 2001 рік. Було знято вісім сезонів. Серіал показували більш ніж у 100 країнах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Чака Норріса обіграла бабуся в кидання пляшки.