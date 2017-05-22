Чака Норріса обіграла бабуся в киданні пляшки (відео)

14:44, 22 травня 2017
Курйози
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Змагання зняв і розмістив в Інтернеті онук переможниці.

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Американський актор, відомий не тільки своїми ролями, але і Інтернет-жартами про його непереможність, програв бабусі у змаганні з фігурного перекидання пляшки.

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Норріс не зміг підкинути свою пляшку так, щоб та і обернулася в повітрі і стала на стіл, а літня жінка із завданням успішно впоралася.

Змагання зняв і розмістив в Інтернеті онук переможниці - колишній футболіст, а нині відомий блогер Росс Сміт.

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Теги: #Чак Норріс