В Егейському морі зіткнулися два судна

12:46, 28 червня 2009
Світ
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На турецькому можуть бути громадяни СНД

На виході з Дарданелл в Егейському морі зіткнулися контейнеровоз Renate Schulte і суховантажне судно Marti Princess, повідомляє «Морський бюлетень - Совфрахт».

За попередніми даними, на турецькому судні - повністю турецький екіпаж, на німецькому, швидше за все, є громадяни СНД. Про наслідки зіткнення поки не повідомляється.

 

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