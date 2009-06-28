В Егейському морі зіткнулися два судна
12:46, 28 червня 2009Світ
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На турецькому можуть бути громадяни СНД
На виході з Дарданелл в Егейському морі зіткнулися контейнеровоз Renate Schulte і суховантажне судно Marti Princess, повідомляє «Морський бюлетень - Совфрахт».
За попередніми даними, на турецькому судні - повністю турецький екіпаж, на німецькому, швидше за все, є громадяни СНД. Про наслідки зіткнення поки не повідомляється.
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