В Італії поліція затримала чоловіка, що стріляв по мігрантах (відео)

16:16, 03 лютого 2018
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Поліція Італії затримала зловмисника, який стріляв з машини по мігрантах / фото Ansa

Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.

Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.

Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий.

Свій пістолет зловмисник залишив у машині.

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За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.

Наразі невідомо, наскільки серйозними є їхні поранення.

Раніше повідомлялося, що в центрі італійського містечка Мачерата чоловік відкрив вогонь по перехожих, поранивши щонайменше двоє людей.

Стрілянина сталася в районах, пов'язаних з розслідуванням вбивства 18-річної дівчини, чиє тіло знайли у середу 31 січня. Тоді затримали мігранта з Нігерії. Місцеві видання пов'язують ці дві події.

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Теги: #стрілянина в Італії#стрілянина по мігрантах