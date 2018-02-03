В Італії поліція затримала чоловіка, що стріляв по мігрантах (відео)
Поліція італійського містечка Мачерата затримала зловмисника, який з машини відкрив вогонь по перехожих, в основному темношкірих людей.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.
Поліція заблокувала машину, з якої зловмисник стріляв по людях, на площі Вікторії перед військовим меморіалом.
Побачивши поліцейських чоловік вибіг з машини в напрямку до пам'ятника, де й був затриманий.
Свій пістолет зловмисник залишив у машині.
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За даними Reuters, під час стрілянини було поранено щонайменше чотирьох мігрантів з Африки.
Наразі невідомо, наскільки серйозними є їхні поранення.
#Macerata— Quarto Grado (@QuartoGrado) February 3, 2018
+++ Fermati due uomini per la sparatoria in città. Luca Traini ha ammesso di aver sparato. Bloccato dai Cc con una bandiera tricolore sulle spalle .
Sei feriti uno è in gravi condizioni+++
Aggiornamenti @remo_croci#Quartogradopic.twitter.com/s8QjzDBqsv
Раніше повідомлялося, що в центрі італійського містечка Мачерата чоловік відкрив вогонь по перехожих, поранивши щонайменше двоє людей.
Стрілянина сталася в районах, пов'язаних з розслідуванням вбивства 18-річної дівчини, чиє тіло знайли у середу 31 січня. Тоді затримали мігранта з Нігерії. Місцеві видання пов'язують ці дві події.