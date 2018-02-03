Міноборони РФ підтвердило інформацію про збитий в Сирії російський штурмовик (відео)

Су-25 зазнав аварії під час виконання обльоту зони деескалації "Ідліб".

У Сирії сьогодні було збито штурмовик Су-25 ПКС Росії, льотчик катапультувався, але пізніше загинув.

Читайте такожУ Сирії збили російський штурмовик Су-25 (відео з місця падіння)"3 лютого 2018 року під час виконання обльоту зони деескалації "Ідліб" зазнав аварії російський літак Су-25. Льотчик встиг доповісти про катапультування в районі, підконтрольному бойовикам "Джебхат ан-Нусра". Під час ведення бою з терористами пілот загинув", - сказали у відомстві, передає ТАСС.

Там уточнили, що "за попередньою інформацією, літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу".

У відомстві додали, що зараз "російським Центром примирення ворогуючих сторін у Сирії спільно з турецькою стороною, відповідальною за зону деескалації "Ідліб", вживаються заходи щодо повернення тіла російського льотчика".