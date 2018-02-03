З'явилися перші фото з місця падіння російського штурмовика Су-25 в Сирії, пілот загинув

Раніше повідомлялося, що пілот літака катапультувався. Однак в мережі з'явилися знімки, які підтверджують його загибель.

На базі Хмейміме повідомили, що було втрачено зв'язок з Су-25 під час виконання завдання в провінції Ідліб. Читайте такожУ Сирії збили російський штурмовик Су-25 (відео з місця падіння)Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сирії був збитий російський штурмовик Су-25. За попередніми даними його збили з ПЗРК, а пілот встиг катапультуватися.

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