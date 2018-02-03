З'явилися перші фото з місця падіння російського штурмовика Су-25 в Сирії, пілот загинув

18:56, 03 лютого 2018
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Читайте такожУ Сирії збили російський штурмовик Су-25 (відео з місця падіння)Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сирії був збитий російський штурмовик Су-25. За попередніми даними його збили з ПЗРК, а пілот встиг катапультуватися.

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@QalaatAlMudiq
@QalaatAlMudiq
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Теги: #збили російський літак#сирії російський літак#збили російський штурмовик