Останки загиблого в Сирії російського льотчика доставили в РФ

Російський штурмовик Су-25, яким керував Філіпов, був збитий 3 лютого в сирійській провінції Ідліб.

Тіло російського льотчика Романа Філіпова, збитого в Сирії, доставлено в Росію.

Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили представники російського міністерства оборони, передає DW.com.

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Останки Філіпова були перевезені в РФ "у взаємодії з турецькими колегами", зазначили у відомстві.

Похорон військовослужбовця відбудеться у Воронежі в четвер 8 лютого. Церемонії поховання буде передувати громадянська панахида, яку зможуть відвідати всі бажаючі.

Міноборони РФ повідомило, що вже звернулося до Туреччини з проханням допомогти повернути в Росії і уламки штурмовика. З їх допомогою експерти розраховують встановити, який ракетою був збитий літак.

Російський штурмовик Су-25, яким керував Філіпов, був збитий 3 лютого. За повідомленнями Сирійської наглядової ради з прав людини, це зробили сирійські повстанці. Інцидент стався біля міста Мааррет-ен-Нууман в провінції Ідліб. Пізніше надійшли дані, що пілот зумів катапультуватися, але підірвав себе при спробі захопити його в полон.