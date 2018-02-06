Останки загиблого в Сирії російського льотчика доставили в РФ
Тіло російського льотчика Романа Філіпова, збитого в Сирії, доставлено в Росію.
Про це у вівторок, 6 лютого, повідомили представники російського міністерства оборони, передає DW.com.
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Останки Філіпова були перевезені в РФ "у взаємодії з турецькими колегами", зазначили у відомстві.
Похорон військовослужбовця відбудеться у Воронежі в четвер 8 лютого. Церемонії поховання буде передувати громадянська панахида, яку зможуть відвідати всі бажаючі.
Міноборони РФ повідомило, що вже звернулося до Туреччини з проханням допомогти повернути в Росії і уламки штурмовика. З їх допомогою експерти розраховують встановити, який ракетою був збитий літак.
Російський штурмовик Су-25, яким керував Філіпов, був збитий 3 лютого. За повідомленнями Сирійської наглядової ради з прав людини, це зробили сирійські повстанці. Інцидент стався біля міста Мааррет-ен-Нууман в провінції Ідліб. Пізніше надійшли дані, що пілот зумів катапультуватися, але підірвав себе при спробі захопити його в полон.