Поряд з місцем падіння російського Ан-148 виявили уламки вертольота - ЗМІ

16:03, 11 лютого 2018
Світ
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Фрагмент літака Ан-148

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на телеграм-канал Mash.

https://t.me/breakingmash/3962

"За попередніми даними, це був поштовий вертоліт. На місці авіакатастрофи знайдено велику кількість листів. Не виключено, що літак міг зіткнутися з вертольотом, коли той починав злітати", - йдеться у повідомленні.

До того ж російські видання повідомляють, що на місці падіння літака знайдені фрагменти щонайменше 50 тіл.

фото breakingmash

Як повідомляв УНІАН, неподалік від Москви розбився літак Ан-148 із 65 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту.

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Теги: #Росія#авіакатастрофа Ан-148