Поряд з місцем падіння російського Ан-148 виявили уламки вертольота - ЗМІ

На місці авіакатастрофи вже знайшли перші тіла загиблих.

У Підмосков’ї поруч із місцем падіння літака Ан-148 "Саратовських авіаліній" знайдені уламки іншого повітряного судна.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на телеграм-канал Mash.

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"За попередніми даними, це був поштовий вертоліт. На місці авіакатастрофи знайдено велику кількість листів. Не виключено, що літак міг зіткнутися з вертольотом, коли той починав злітати", - йдеться у повідомленні.

До того ж російські видання повідомляють, що на місці падіння літака знайдені фрагменти щонайменше 50 тіл.

Як повідомляв УНІАН, неподалік від Москви розбився літак Ан-148 із 65 пасажирами та 6 членами екіпажу на борту.