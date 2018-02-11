Організатори підтвердили кібератаку на сайт Олімпійських ігор в Пхенчхані - ЗМІ

Розкривати, хто несе за неї відповідальність, в Міжнародному олімпійському комітеті відмовилися.

Організатори зимових Олімпійських ігор в південнокорейському Пхенчхані сьогодні підтвердили кібератаку на теле - та інтернет-ресурси Олімпіади під час церемонії відкриття спортивної події в п'ятницю, 9 лютого.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами організаторів зимової Олімпіади в Пхенчхані, вони усунули наслідки кібератаки на інтернет-ресурси змагань. Проте розкривати, хто несе за неї відповідальність, в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відмовилися.

"Підтримання безпечних операцій є нашою метою", - зазначив речник МОК Марк Адамс, слова якого наводить агентство Reuters. За словами представника МОК, вони не збираються коментувати цю проблему, з якою вони впоралися.

При цьому Адамс запевнив, що системи МОК знаходяться в безпеці.

Представник оргкомітету Олімпіади в Пхенчхані також запевнив, що всі проблеми були вирішені ще в суботу вранці. "Ми знаємо причину проблеми, але такі проблеми часто виникають під час Ігор. Ми вирішили з МОК, що ми не збираємося розкривати джерело (кібератаки)", - зазначив представник оргкомітету.

Раніше організатори змагань повідомили, що розслідують обставини кібератаки на сайт Ігор і систему Wi-Fi незадовго до церемонії відкриття. За їх словами, невідомий зламав сервери менше ніж за годину до початку церемонії відкриття. Внаслідок цього не працювало, в тому числі і телебачення в головному прес-центрі.

Після цього службовці закрили сервери, щоб запобігти подальші пошкодження, тому сайт Олімпійських ігор-2018 певний час не працював.

Глядачі, що купили квитки на подію не змогли роздрукувати свою бронь під час неполадки. Відновлення систем, за словами організаторів, тривало майже 15 годин, однак атака не вплинула на хід церемонії відкриття чи на змагання.