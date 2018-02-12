Катастрофа літака Ан-148 у Підмосков'ї: знайдено другу чорну скриньку

Бортовий мовний самописець знаходиться у "задовільному стані".

У Раменському районі Підмосков'я знайшли другий чорний ящик літака Ан-148.

Про це повідомив "РИА Новости" представник оперативного штабу на місці НС. За його словами, бортовий мовний самописець знаходиться у "задовільному стані".

Літак Ан-148 "Саратовских авіаліній" Москва — Орськ розбився в неділю через кілька хвилин після зльоту з Домодєдово, на борту перебували 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Влада Саратовської, Оренбурзької і Ленінградської областей виплатить сім'ям загиблих по мільйону рублів. Мер столиці Сергій Собянін заявив, що столична влада допоможе рідним москвичів, загиблих у катастрофі.

Пошуково-рятувальна операція завершилася вночі. Зараз район катастрофи обстежують дев'ять безпілотників. Ще кілька днів на місці будуть працювати слідчі та експерти.