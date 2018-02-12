Падіння Ан-148: двигуни літака працювали до зіткнення із землею - ЗМІ

На місці аварії утворилася воронка глибиною два з половиною метри.

Двигуни літака Ан-148 «Саратовських авіаліній», що розбився в Підмосков'ї, працювали аж до зіткнення літака із землею.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування, і співрозмовника з МНС.

«Двигуни Ан-148 працювали аж до зіткнення із землею, руйнування судна сталося від удару об землю», - підкреслив співрозмовник видання.

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За його словами, на місці аварії утворилася воронка глибиною два з половиною метри. Як додав співрозмовник, «огляд двигуна і елементів механізмів крила дозволяє зробити висновок, що літак не зруйнувався в повітрі».

Джерело РБК, знайоме з ходом слідства, розповіло, що в якості причини катастрофи літака розглядається версія теракту. При цьому, за словами співрозмовника, вона навряд чи стане пріоритетною - експерти-вибухотехніки, які оглянули уламки літака, не знайшли на них слідів вибухової речовини.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії».

На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебували 71 людина (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив.

У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту зазнав аварії Ан-148.