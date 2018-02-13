Голова МЗС Нідерландів втратив посаду через брехню про зустріч з Путіним

Екс-міністр назвав свою брехню "найбільшою помилкою в його політичному житті".

Міністр закордонних справ Нідерландів Хальбе Зейлстра пішов у відставку після зізнання, що він збрехав про зустріч з Путіним у 2006 році.

У вівторок у парламенті Нідерландів були заплановані дебати щодо його зізнання. Однак на початку зустрічі Зейлстра заявив, що іде у відставку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Екс-міністр назвав свою брехню "найбільшою помилкою в його політичному житті".

Читайте такожУ Європі побоюються "зливу" секретної інформації Кремлю через прихід до влади ультраправих в Австрії - The Daily Beast

"Нідерланди заслуговують на міністра закордонних справ, який не викликає ніяких сумнівів", - сказав Зейлстра.

Представники нідерландської опозиції заявили, що Зейлстра не заслуговує на довіру. Коаліційні партії, які спершу захищали свого міністра, пізніше також відмовились від його підтримки.

Раніше глава МЗС Нідерландів Хальбе Зейлстра зізнався, що збрехав про свою присутність на зустрічі з Путіним 2006 року, де російський президент розповідав про плани на "велику Росію".

Протягом років Зейлстра стверджував, що був у задній кімнаті на дачі Путіна, коли почув, як президент РФ визначає "велику Росію" як Росію, Білорусь, Україну та країни Балтії, додаючи, що "мати Казахстан теж добре".