Путін впевнений, що Росія знаходиться під санкціями США не через вторгнення в Україну

Президент РФ заявляє, що США вводили обмеження щодо Росії задовго до подій в Україні.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Захід увів санкції проти Росії не через вторгнення в Україну, а «тому що ось так хочуть з нами працювати», при цьому російський президент сподівається, що «їм набридне».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

«Політика обмежень, як ви знаєте, велася дуже давно, - завжди, по суті справи. Поправка Джексона-Веніка була скасована, і тут же, мало не того самого дня - не «мало», а того самого дня, - був прийнятий так званий закон Магнітського. Просто, без будь-яких підстав. І це було ще задовго до подій в Україні, в Криму. Просто тому, що ось так хочуть з нами працювати», - вважає Путін.

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«І повторюю: думаю, що це їм самим скоро набридне - тим, хто це робить. Все ж сподіваюся, що ми вийдемо на якийсь шлях нормальних відносин», - підкреслив він.

За його словами, політика штучних обмежень у міжнародних ділових відносинах - це шлях у глухий кут, який приводить усіх, в тому числі і самих ініціаторів такої політики, до упущеної вигоди і збитків.

Путін вважає, що нова технологічна хвиля серйозно змінює ландшафт світової економіки.

«Якщо так можна сказати, сьогодні карти роздаються по новому: будуть формуватися принципово нові ринки товарів і послуг, з'являтися нові лідери. І природно, що конкуренція зараз буде загострюватися. У такій ситуації з конкурентами, в тому числі в глобальному бізнес-середовищі, звичайно, церемонитися не будуть. У хід можуть піти будь-які форми тиску, будь-які форми конкурентної боротьби», - сказав він.

При цьому він вважає, що «санкційний виклик носить некон'юнктурний характер і, швидше за все, збережеться на якусь перспективу».

«Але повторюю: все ж сподіваюся, що здоровий глузд візьме верх, і в інтересах усієї світової економіки ми будемо рухатися разом з усіма нашими партнерами в потрібному напрямку», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Конгрес США прийняв «Закон Магнітського» у грудні 2012 року. Документ спочатку був спрямований проти осіб, імовірно причетних до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського у 2009 році. До списку вносилися ті, до кого застосовувалися персональні обмеження. Пізніше перелік поповнювався прізвищами людей, яких США підозрюють у порушеннях прав людини. Санкції передбачають заборону на в'їзд у країну і арешт всіх рахунків названої особи в американських банках.

*** Поправка Джексона-Веніка 1974 року до Закону про торгівлю США обмежує торгівлю з країнами, що перешкоджають еміграції, а також такими, що порушують інші права людини. Запропонована конгресменами Генрі Джексоном і Чарльзом Веніка. Тільки через 38 років - 21 листопада 2012 року - дію поправки щодо Росії було офіційно скасовано Конгресом США.