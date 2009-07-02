Медведєв: Росія і США скотилися заледве не до «холодної війни»

Росія і США зобов`язані поліпшити відносини, які, при досить непоганому особистому контакті з колишнім президентом Сполучених Штатів, скотилися заледве не на рівень "холодної війни", заявив президент РФ Дмитро Медведєв в своєму відеоблозі напередодні візиту до Москви президента США Барака Обами. "Треба визнати, що останніми роками відносини між нашими країнами, по суті, деградували. Криза довіри, бездіяльність, небажання будь-що робити - можна підбирати різні слова. Факт в тому, що при досить непоганому особистому контакті з колишнім президентом, відносини між Росією і США скотилися заледве не на рівень "холодної війни".

При цьому президент РФ підкреслив, що нова адміністрація США на чолі з Обамою зараз демонструє готовність змінити ситуацію, збудувати ефективніші, надійніші і сучасніші відносини. "І ми до цього готові... Я переконаний, що Росія і Сполучені Штати - у них є, що запропонувати іншим країнам. Тому нам потрібно рухатися тільки одним шляхом - шляхом домовленостей", - додав Медведєв.

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