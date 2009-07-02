ОБСЄ прирівняла сталінізм до нацизму

Парламентська асамблея ОБСЄ виступила із резолюцією «Возз’єднання розділеної Європи», в якій прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні.

Таке рішення було прийнято 1 липня.

Автори резолюції зазначають, що в XX столітті європейські країни постраждали від двох тоталітарних режимів, які несли з собою геноцид і злочини проти людства, - нацистського і сталінського.

Для засудження тоталітаризму ОБСЄ пропонує встановити загальноєвропейський День пам`яті жертв сталінізму і нацизму, який відзначати щороку 23 серпня, тобто в день підписання Московського пакту в 1939 році. Цим пактом, також відомим в історії як пакт Молотова-Ріббентропа, СРCР і Німеччина поділили Європу і розв’язали Другу світову війну.

У Всеукраїнському об’єднанні “Свобода” назвали це рішення ОБСЄ встановленням історичної справедливості.

“Засудження злочинної комуністичної системи однозначно стане для України підставою вимагати від Москви офіційного вибачення та компенсацій за геноцид українців та окупацію України”, - наголошується у переданому УНІАН повідомленні ВР “Свобода”.

Ця політична сила також заявляє про намір добиватися заборони комуністичної ідеології в Україні та ліквідації всіх більшовицьких символів, пам’ятників та назв на честь катів України.