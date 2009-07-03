Президент Польщі знайшов «ключ» до енергобезпеки ЄС

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ вважає Азербайджан «ключем» для забезпечення енергетичної безпеки Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Польщі, про це він сказав в ході свого дводенного візиту до Азербайджану, який розпочався 2 липня.

Л.КАЧИНСЬКИЙ, який активно підтримує проект Євразійського нафтотранспортного коридору на базі українського трубопроводу «Одеса-Броди», підкреслив важливість диверсифікації поставок енергоносіїв.

«Азербайджан може бути і буде країною, котра має визначальний вплив на енергетичну безпеку Європи», - сказав він на прес-конференції в Баку.

Згідно з повідомленням прес-служби, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ запевнив, що очолювана ним країна може і готова сприяти посиленню енергетичної безпеки ЄС.

Він нагадав, що Азербайджан володіє значними запасами нафти та газу й відзначив розвиток співпраці з Польщею в енергетичній сфері за останні кілька років.

Прес-служба Л.КАЧИНСЬКОГО також повідомила, що в присутності президентів польська нафтова група LOTOS та азербайджанська SOCAR підписали лист намірів розвивати співпрацю у сфері видобутку та переробки нафти.

Довідка УНІАН. Польща та Азербайджан є головними партнерами України в реалізації проекту ЄАНТК, в рамках якого планується створити вигідний маршрут поставок каспійської нафти до Європи, що має зменшили залежність від нафтових поставок з Росії.

Національна нафтогазова компанія SOCAR в 2008 році разом із національними нафтогазовими компанії Грузії та Литви вступила в склад акціонерів українсько-польської компанії «Сарматія», створеної в 2004 році для розвитку ЄАНТК.

Після цього «Сарматія» за власні кошти провела ще одне техніко-економічне обґрунтування проекту ЄАНТК, яке планується презентувати потенційним інвесторам в Брюсселі у вересні.