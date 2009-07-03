У Балтійському морі зазнало аварію судно з 182 тоннами урану
21:11, 03 липня 2009Світ
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У протоці Ересунн, що сполучає Балтійське і Північне моря, зіткнулися два вантажні судна, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. За повідомленнями представників данських військово-морських сил, мальтійське судно Kapitan Lus, що перевозило серед іншого вантажу 182 тонни уранової сировини, з нез’ясованих причин, зіткнулися з норвезьким танкером Sundstraum, який перевозив метанол.
Повідомлень про радіаційне чи якесь інше забруднення на місці зіткнення суден поки що не було, передає Associated Press.
Інформація продовжує поступати
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