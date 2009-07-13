В Анкарі п'ять країн підписали угоду про будівництво Набукко

Міжурядову угоду про будівництво газопроводу "Набукко", що передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії, підписали сьогодні в Анкарі представники п`яти з шести країн, що беруть участь у реалізації проекту

Як передає РІА «Новости», документ підписали Туреччина, Австрія, Угорщина, Болгарія і Румунія. Німеччина, що також бере участь у реалізації проекту, підпис під угодою не ставила, оскільки не є транзитною країною.

У церемонії підписання угоди взяли участь представники близько 20 країн, а також голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Проект "Набукко" оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів з 3,3 тисячі.

Почати будівництво газопроводу планується в 2010 році, постачання газу - в 2014-му.