НАТО починає повітряні навчання над країнами Балтії

00:17, 14 липня 2009
Світ
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... з симуляцією бойових дій

Навчання ВПС НАТО, в яких візьмуть участь військово-повітряні сили Естонії, Латвії, Литви, Чехії та США, почнуться у вівторок в небі над країнами Балтії, повідомив Головний штаб Сил оборони Естонії.

Учасники дводенних навчань відпрацюють взаємодію військово-повітряних сил країн-членів НАТО і процедуру захисту повітряного простору. Навчання також спрямовані на зміцнення зв`язків Естонії, Латвії і Литви з інтегрованою системою ППО НАТО - NATINADS (NATO Integrated Air Defence System).

Навчання включають елементи симуляції бойових дій, які дозволять як повітряним, так і наземним підрозділам проводити тренування в режимі максимального наближення до реальних умов. В навчаннях візьмуть участь чеські винищувачі Gripen і американський транспортний літак C-130, який у вівторок прибуде до Таллінського аеропорту.

Координація літаків і наведення їх на цілі здійснюватиметься з пункту управління ВПС Естонії в селищі Емарі та єдиного Балтійського центру управління в литовському місті Кармелава.

Керувати навчаннями будуть із штабу ВПС НАТО в Рамштайні (Німеччина).

Це вже треті військово-повітряні навчання, що їх проводить НАТО в повітряному просторі країн Балтії. Перші відбулись у жовтні 2008 року, другі - в квітні 2009-го.

Місія НАТО з контролю повітряного простору в небі Балтії відкрита в 2004 році, коли Литва, Латвія і Естонія вступили до альянсу. Винищувачі союзників базуються в Литві на військовому аеродромі Зокняй. За п`ять років тут побували контингенти з 13 країн НАТО. Кожна з країн охороняє балтійське небо протягом чотирьох місяців, після чого відбувається ротація.

Згідно з чинною угодою, альянс забезпечує охорону повітряного простору над країнами Балтії до 2011 року. Країни Балтії клопочуть про продовження місії до 2018 року.

РІА "Новости"

 

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