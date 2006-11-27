Стає більше тих, хто за визнання Голодомору геноцидом (опитування)

56% українців підтримують визнання Голодомору 1932-33 р. в Україні геноцидом.

Як повідомили УНІАН у Київському міжнародному інституті соціології, про це свідчать результати опитування, проведені інститутом.

При цьому частка тих, хто вважає, що законодавче визнання Голодомору геноцидом потрібно зробити не відкладаючи, збільшилася з 38% до 43%, а частка тих, хто вважав, що це потрібно зробити, але не зараз, змінилася несуттєво (14% та 13%, відповідно).

За останніх два тижні зменшилася кількість тих, хто не визначився з відповіддю на запитання щодо необхідності законодавчого визнання Голодомору геноцидом (з 27% до 22% по Україні). На Сході ця категорія респондентів зменшилася до 32%, на Півдні - до 22%, у Центрі - до 21%.

Ті мешканці південно-східних областей, які не підтримують визнання Голодомору геноцидом, становлять переважну більшість (67%) тих, хто вважає, що це погіршить відносини з Росією.

Серед електоратів парламентських політичних сил найбільше побоювань щодо зовнішньополітичних наслідків визнання Голодомору геноцидом мають прихильники комуністів (41% електорату КПУ очікують погіршення відносин з Росією).

Опитування було проведено КМІС 18-22 листопада 2006 р. Методом інтерв’ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років; максимальна похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,3%.