У Мексиці завалився 200-метровий міст: є жертви

Автомобільний 200-метровий міст через річку Тонала обвалився у суботу в Мексиці на кордоні штатів Веракрус і Табаско.

За попередніми даними, троє людей загинули, повідомив журналістів губернатор штату Табаско Андрес Гранієр Мело. За його словами, разом з мостом, що звалився, під воду пішли п`ять автомобілів, скільки в них було людей, поки що не відомо. Місцеві електронні ЗМІ повідомляють про вісім загиблих.

На місці трагедії ведуться рятувальні роботи, водолази намагаються витягнути на берег автомобілі.

За попередніми даними, обвалення моста могло відбутися через можливий дефект несучих конструкцій, а також через сильні зливи, що обрушилися на цей район за останні дні.

РІА "Новости"