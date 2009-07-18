Білорусь збільшила свої золотовалютні резерви до 3,8 млрд. доларів
Дані Нацбанку країни
Білорусь заявляє про збільшення золотовалютних резервів з початку року на 5,9% - до 3,8 млрд. доларів.
Як повідомили УНІАН в управлінні Національного банку Білорусі, незважаючи на збільшений попит на іноземну валюту з боку суб`єктів господарювання і населення, золотовалютні резерви країни в національному визначенні збільшилися з початку року на 215,2 млн. дол. (на 5,9 %), і станом на 10 липня 2007 року, за попередніми даними, становили 3,877 млрд. дол.
У визначенні ССРД МВФ (на відміну від національного визначення не враховуються резерви в ОКВ, дорогоцінних металах, відмінних від монетарного золота, і коштовних каменях) резерви зросли на 380,8 млн. дол. (на 12,4 %) і становили 3,445 млрд. дол.
«Поточний розмір золотовалютних резервів дозволяє Національному банку забезпечувати стабільність динаміки курсу національної валюти в межах, встановлених Основними напрямами грошово-кредитної політики Білорусі на 2009 рік», - підкреслили в Нацбанку Білорусі.