Байден вважає, що криза змусить Росію піти на поступки Заходу

Економіка Росії слабшає, і ця тенденція змусить країну піти на поступки Заходу, включаючи скорочення ядерного арсеналу і послаблення влади в країнах колишнього СРСР.

Таку думку висловив в інтерв`ю The Wall Street Journal віце-президент США Джозеф БАЙДЕН за підсумками свого візиту до України і до Грузії, повідомляє Газета.Ru.

«Росія буде вимушена ухвалити дуже важкі рішення. Світ змінюється, а вони чіпляються за нежиттєздатне минуле», - сказав Дж.БАЙДЕН.

Він вважає, що через неможливість матеріально забезпечити існування ядерного арсеналу, Росія погодиться на його скорочення.

При цьому Дж.БАЙДЕН зазначає, що Москва може стати «більш войовничою» найближчим часом, і тому Вашингтон має обрати акуратний підхід до відносин з Росією.

“Не можна бентежити людину або країну, коли йдеться про втрату престижу», - заявив віце-президент США і пригадав при цьому слова свого батька «ніколи не заганяйте іншої людини в кут».

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Дж.БАЙДЕН 20-23 липня відвідав з робочими візитами Україну і Грузію.