CША виділять 29 мільйонів на демократію в Росії

Уряд США цього року виділить в цілому 29 мільйонів доларів на розвиток демократії і прав людини в Росії, заявив заступник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Гордон.

"США підтримують універсальні права та свободи як усередині країни, так і в Росії, і в усьому світі. На підтримку цих принципів і як відображення того, що ми розуміємо необхідність постійної допомоги активістам-правозахисникам, цього року уряд США виділяє більше 29 мільйонів доларів допомоги на розвиток демократії і прав людини в Росії. Велика частина цих коштів піде на зміцнення цивільного суспільства, незалежних медіа і влади закону", - заявив Гордон на слуханнях комітету із збройних сил Палати представників американського конгресу, присвячених взаєминам США і РФ у сфері безпеки.

Заступник держсекретаря нагадав про недавнє вбивство правозахисниці Наталії Естемирової.

"Ця трагедія нагадує нам про нагальний характер загроз, з якими стикається цивільне суспільство в Росії і свідчить про необхідність досягти прогресу наших двосторонніх дискусій з Росією з питань цивільного суспільства", - наводить його слова РІА "Новости".