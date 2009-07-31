Молдові потрібний нейтральний президент

Опозиція в Молдавії має намір запропонувати на посаду президента нейтральну кандидатуру, яку можуть підтримати всі і яка не представлятиме жодну партію. Про це журналістів повідомив заступник голови Ліберальної партії Молдавії мер м. Кишинева Дорін Кіртоаке, наголосивши, що це буде розумний компроміс, який дозволить позбутися президента, який захищає інтереси тільки одній партії. Оскільки Партія комуністів під час виборчої кампанії обіцяла сприяти стабілізації ситуації в країні, вона повинна проголосувати за обрання нового президента і піти в опозицію, вважає Д.Кіртоаке.

Як зазначив лідер Ліберально-демократичної партії Влад Філат, Молдова є парламентською республікою, в якій роль президента не така важлива. На його думку, проблему обрання депутатами парламенту нового скликання голови держави цілком можна вирішити.

За підсумками дострокових парламентських виборів, що пройшли в країні 29 липня, правляча в країні Партія комуністів втрачає більшість у найвищому законодавчому органі. За даними ЦВК, Партія комуністів набрала 45,1% голосів, Ліберально-демократична партія Молдови - 16,4%, Ліберальна партія -14,4%, Демократична партія - 12,6%, альянс "Наша Молдова" - 7,4% голосів. У цьому випадку партія комуністів одержить в новому парламенті 48 мандатів, а опозиція у разі об`єднання - загалом 53 мандати, що дозволить їй обрати голову парламенту і сформувати уряд, для чого потрібні 52 голоси. Водночас опозиція не зможе самостійно вибрати президента, який висуває кандидатуру прем`єра, для чого необхідний 61 голос.

Як повідомлялося раніше, чотири опозиційні партії, які проходять до нового парламенту країни, домовилися про створення правлячої коаліції. Утім, детальніше питання створення правлячої коаліції вони домовилися обговорити після оголошення Центрвиборчкомом офіційних результатів.

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