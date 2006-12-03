Росія розробляє нові види ядерної зброї, але...

Росія нікому не загрожує і нікого не хоче налякати, займаючись розробкою нового виду ядерної зброї, сказав віце-прем`єр, міністр оборони РФ Сергій Іванов в інтерв`ю телеканалу "Аль-Джазіра", показаному в ефірі цілодобового телеканалу "Вести".

Відповідаючи на запитання про причини, які спонукають Росію розробляти новий вигляд озброєнь, Іванов уточнив, що в першу чергу йдеться "про стратегічні комплекси, про міжконтинентальні балістичні ракети".

За його словами, Росія робить це "не для того, щоб когось налякати, і не для того, щоб підвищити там імідж, піар-складову міністерства оборони і не тому, що ми відчуваємо вже от-от близьку загрозу, коли проти нас може бути використана ядерна зброя".

Віце-прем`єр пояснив активність Росії у сфері розробки нових систем озброєнь її прагненням почуватися в безпеці "через 30, 40 років так само, як вона почувається в безпеці нині".

"Ми повинні мати стільки сучасної зброї стратегічної, ядерної зброї, яка гарантовано забезпечувала б нашу безпеку і зараз, і через 20, і через 40 років. Ось тому ми цим і займаємося", - підкреслив він.

За словами Іванова, якщо Росія не приділятиме достатньої уваги розробці нових систем озброєння, "то тоді з`являться ризики, яких ми просто хотіли б уникнути і в майбутньому".

"Ми нікому не загрожуємо. Ви знаєте, що Збройні сили РФ кардинально вже відрізняються від того, що було за СРСР. Ми не хочемо бути страховищем для всього світу, ми не хочемо рахувати кількість ядерних боєголовок з принципу: скільки у всього світу разом взятих, скільки у нас, і мало не порівнювати це. Це безперспективний шлях абсолютно, і ми від нього давно відмовилися", - сказав Іванов.

РІА "Новости"