Генсек ООН: Ірак майже охоплений громадянською війною, навіть гірше

Генеральний секретар ООН Кофі АННАН заявив в неділю, що в Іраку, майже охопленому громадянською війною, більшість людей почувається набагато гірше, ніж при Саддаму ХУСЕЙНУ.

Як передає MIGnews, таку заяву голова вищої міжнародної організації зробив в інтерв`ю, яке буде передано в понеділок, 4 грудня.

К.АННАН, який залишить свою високу посаду 31 грудня, назвав нинішню ситуацію в Іраку «надзвичайно небезпечною» і знову поставив під сумнів здатність уряду Багдада вирішити існуючі міжконфесійні проблеми мирним шляхом.

«Коли ми спостерігали за тим, що відбувалося в Лівані та інших місцях, ми називали це громадянською війною, тут все набагато гірше», - підкреслив К.АННАН в інтерв`ю телекомпанії Бі-Бі-СІ.

Нагадаємо, що минулого тижня К.АННАН вже заявляв репортерам, що Ірак скочується до громадянської війни.