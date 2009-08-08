У Молдові чотири партії створили коаліцію

Чотири партії, що одержали більшість на дострокових парламентських виборах у Молдові 29 липня, створили коаліцію під гаслом "За європейську інтеграцію".

Як передає РІА «Новости», про створення коаліції повідомили журналістам лідери ліберально-демократичної партії Влад ФІЛАТ, ліберальної партії Міхай ГІМПУ, демократичної партії Маріан ЛУПУ і альянсу "Наша Молдова" Серафим УРЕКЯНУ.

"Зовнішня політика Молдови буде заснована на триєдиному принципі. Перше - європейська інтеграція. Друге - відновлення добрих відносин із сусідніми державами Україною і Румунією. Третє - стратегічне партнерство з нашим східним партнером Російською Федерацією. Це наша спільна платформа", - заявив М.ЛУПУ.

У сумі ці три партії володіють 53 мандатами зі 101. Цього, проте, не вистачає для обрання свого кандидата на пост Президента. За Конституцією главу Молдавської держави обирає парламент. Для цього потрібен 61 голос. Комуністи, які одержали 48 місць в парламенті, раніше заявили, що готові піти в "жорстку опозицію".

Дострокові вибори і були призначені через те, що за підсумками виборів від 5 квітня правлячій партії комуністів не вистачило одного депутатського мандата для обрання Президента Молдови, а опозиційні партії відмовилися підтримати кандидата від комуністів. Дату першого засідання парламенту визначає Президент країни. Засідання має відбутися не пізніше 29 серпня, тобто в місячний термін від дня проведення виборів.