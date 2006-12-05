Російські лікарі не змогли поставити діагноз Гайдару

У медичному висновку російських лікарів, що обстежили колишнього прем`єр-міністра Росії Єгора Гайдара, який відчув нездужання 24 листопада, не вказано точних причин захворювання. Про це РІА Новости повідомив його прес-секретар Валерій Натаров.

За словами Натарова, "в матеріалах, які обгрунтовують висновок, мовиться, що прояви хвороби можуть бути обгрунтовані дією токсичного чинника".

Лікарі не можуть поставити діагноз "отруєння", оскільки конкретна токсична речовина, яка впливала на організм Єгора Гайдара, виявлена не була, відзначив прес-секретар.

Увечері 4 грудня Директор Інституту економіки перехідного періоду Єгор Гайдар був виписаний з однієї з московських лікарень і переведений на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що колишній прем`єр-міністр Росії відчув нездужання на науковій конференції, що проходила в Дубліні. З ознаками отруєння він був доставлений в ірландську лікарню, а через три дні виписаний і переведений в одну з московських клінік.