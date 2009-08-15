Невідомі вимагають викуп за зниклий суховантаж з російським екіпажем

16:39, 15 серпня 2009
Світ
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Дані фінської поліції

Невідомі зажадали у фінської компанії-судновласника викуп за зниклий в Атлантиці суховантаж Arctic Sea, повідомляє в суботу з посиланням на фінську поліцію агентство Франс Прес.

"Так, вимогу викупу, йдеться саме про гроші, отримав власник судна", - заявив агентству представник слідства.

Arctic Sea з командою з 15 росіян і вантажем пиломатеріалів на суму близько 2 мільйонів доларів вийшов 22 липня з фінського порту Якобстад (Пієтарсаарі) курсом на Алжир. До алжирського порту Беджайя суховантаж мав прибути ще 4 серпня. Сигналу SOS він не подавав, зв`язку з ним немає.

Висувалися різні версії зникнення судна, зокрема щодо його можливого захоплення піратами, але поки жодна не мала офіційного підтвердження.

РІА "Новости"

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