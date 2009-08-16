У передмісті Парижа поліція конфіскувала тонну гашишу

Французька поліція конфіскувала тонну гашишу в невеликому містечку під Парижем.

Як передає РІА «Новости»,поліція виявила наркотик у вантажівці, що була в ангарі в промисловому містечку Обервілль на північний схід від французької столиці.

В даний час поліція допитує двох підозрюваних, жителів передмість Парижа, які обвинувачуються в організації великої дилерської мережі.

За даними поліції, гашиш надходить до країни з Марокко, що вважається другим у світі найбільшим виробником "важких" наркотиків із марихуани, через іспанське місто Тарифа, розташоване на Гібралтарській протоці.