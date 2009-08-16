У передмісті Парижа поліція конфіскувала тонну гашишу
11:31, 16 серпня 2009Світ
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Допитують двох підозрюваних
Французька поліція конфіскувала тонну гашишу в невеликому містечку під Парижем.
Як передає РІА «Новости»,поліція виявила наркотик у вантажівці, що була в ангарі в промисловому містечку Обервілль на північний схід від французької столиці.
В даний час поліція допитує двох підозрюваних, жителів передмість Парижа, які обвинувачуються в організації великої дилерської мережі.
За даними поліції, гашиш надходить до країни з Марокко, що вважається другим у світі найбільшим виробником "важких" наркотиків із марихуани, через іспанське місто Тарифа, розташоване на Гібралтарській протоці.
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